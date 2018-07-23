В больнице Краснодара после комы умерла захлебнувшаяся в море девочка

В Краснодаре 20 июля после двухнедельной комы скончалась малолетняя мурманчанка, которая поступила в больницу с пляжа в Анапе

По данным следствия, девочка со своей матерью приехала отдыхать в город-курорт из Мурманска. 8 июля во время купания в море ребенок начал тонуть и ушел под воду. Женщина успела вытащить дочь из воды и сразу позвонила в скорую.

Через два дня девочку перевели в Детскую краевую клиническую больницу Краснодара, где 20 июля она скончалась, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователи проводят проверку по факту смерти малолетней девочки, выясняются все обстоятельства дела.

Как сообщали Юга.ру, в день трагедии в Анапе действовал запрет на купание в море из-за низкой температуры воды.