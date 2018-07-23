В Усть-Лабинске трех подростков признали виновными в изнасиловании девочки

Краснодарский край

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В Усть-Лабинске суд вынес обвинительный приговор трем 14-летним подросткам, которых подозревали в изнасиловании малолетней девочки

Как сообщали Юга.ру, 24 сентября 2017 года двое подростков поочередно совершили насильственные действия сексуального характера в отношении знакомой девочки. На следующий день они аналогичным образом, но уже втроем изнасиловали потерпевшую.

В октябре из школы, где учились подозреваемые в преступлении, уволили завуча по воспитательной работе. Ее сын был одним из подозреваемых.

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23 июля суд приговорил фигурантов дела к наказанию в виде лишения свободы сроком на три, полтора и один год лишения свободы. Подростки будут отбывать наказание в воспитательной колонии для несовершеннолетних.

Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Дети Изнасилование Преступления против детей Суд Усть-Лабинский район
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