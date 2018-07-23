В Дагестане из-за ливней разрушились два моста

В Тляратинском районе Дагестана в селе Камилух 22 июля паводки разрушили два пешеходных моста

В службу спасения 22 июля в 17:45 поступило сообщение, что в селе Камилух сильный дождь уничтожил два пешеходных моста и сарай. Погибло шесть голов крупного рогатого скота. В пресс-службе МЧС по Дагестану сообщили, что жертв среди населения нет, жилые дома не пострадали.

На участке трассы Тлярата — Камилух с 27 по 42 км произошел земляной обвал, но к вечеру проезд транспорта не был осложнен.

Как сообщали Юга.ру, 18 июля в Туапсинском районе из-за подтопления повредился мост через реку. В Новороссийске 21 июля дождь затопил несколько улиц.