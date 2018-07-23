УРАЛСИБ получил премию за самую выгодную бонусную карту в массовом сегменте

В Москве состоялось торжественное вручение премии «Frank Banking Reward Award 2018», на которой представили результаты исследования «Банковские reward-программы в России 2018»

Организатором мероприятия и автором исследования выступила исследовательская и консалтинговая компания в области анализа конкурентной среды российского рынка финансовых услуг Frank Research Group.

По итогам исследования карта банка УРАЛСИБ «Энерджинс» с программой лояльности «УРАЛСИБ | Бонус», стала победителем в номинации «Самая выгодная бонусная карта в массовом сегменте».

Как сообщали Юга.ру, УРАЛСИБ запустил новую программу лояльности «УРАЛСИБ | Бонус» весной 2018 года. Программа позволяет получать бонусные баллы за все покупки и обменивать их на кэшбэк, бронирование гостиниц и авиабилетов, сертификаты в популярные магазины, а также направлять средства на благотворительность, рассказали в пресс-службе банка.

Frank RG Banking Reward Award 2018 — это первая ежегодная награда в России, основанная на полной, достоверной и структурированной базе данных о параметрах банковских reward-программ, результатах опроса клиентов банков, экспертных интервью с ведущими специалистами по разработке и внедрению банковских программ вознаграждений, а также реальных показателях динамики транзакционной активности по действующим reward-программам ведущих российских банков. В 2018 году в отборе участвовало более 800 программ лояльности, которые анализировались по более чем 250 параметрам.