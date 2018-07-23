В Темрюкском районе мужчина зарезал товарища и ушел спать

Краснодарский край

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В Краснодарском крае будут судить 35-летнего жителя Темрюкского района, подозреваемого в убийстве

Следствие установило, что 6 мая в поселке Красный Октябрь трое мужчин употребляли алкоголь дома у одного из них. Между гостем и хозяином дома возникла ссора, во время которой последний взял кухонный нож, ударил им знакомого в грудь и пошел спать.

Раненый мужчина выбежал на улицу, где его заметили местные жители и вызвали скорую. Спасти пострадавшего не удалось, он скончался в больнице.

Жителя Темрюкского района обвинили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следственный комитет Темрюкский район
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