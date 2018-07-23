В Крыму сотрудники МЧС спасли туристку, застрявшую на уступе каньона

В Бахчисарайском районе Крыма спасатели помогли заблудившейся в горах 31-летней жительнице Краснодара

В службу спасения 22 июля в 18:15 поступило сообщение о том, что в районе горы Бойко раздаются крики о помощи. Группа специалистов выехала на место и обнаружила там женщину, которая сбилась с пути и не смогла самостоятельно выбраться из горной местности. Она находилась на скальном уступе каньона на высоте 120 метров.

Спасательная операция длилась более пяти часов. Специалисты оказали помощь туристке и провели разъяснительную беседу. В помощи медиков женщина не нуждалась, сообщает РИА «Крым» со ссылкой на пресс-службу крымского управления МЧС.

Как сообщали Юга.ру, в Карачаево-Черкесии спасатели вывели из ущелья группу туристов.