Мужчина пытался перевезти из США в Ростов монеты Древнего Рима стоимостью 100 тыс. рублей

Мужчина незаконно пытался перевезти через ростовскую границу 12 серебряных римских монет конца II века до н.э

«Согласно заключению эксперта, это серебряные римские монеты конца II века до н.э. — середины III в н.э., являющиеся культурными ценностями. Их общая рыночная стоимость — более 100 тыс. рублей», — сообщила пресс-секретарь Южной оперативной таможни Анна Бобракова.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда культурных ценностей). Монеты изъяты, ведется следствие.

Как сообщали Юга.ру, в 2016 году в Ростове женщина пыталась нелегально вывезти раритетные монеты и статуэтку в Стамбул. В Таганроге на пропускном пункте сотрудники таможни обнаружили у пассажира автобуса икону XIX века. В аэропорту Ростова задержали двух пассажиров, которые хотели ввезти на территорию РФ холодное оружие в качестве сувениров.

В прошлом году пассажирка рейса из Дубая в Ростов пыталась пронести 86 флаконов духов известных брендов.