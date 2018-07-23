Мужчина пытался перевезти из США в Ростов монеты Древнего Рима стоимостью 100 тыс. рублей

Ростовская область, В мире

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Мужчина незаконно пытался перевезти через ростовскую границу 12 серебряных римских монет конца II века до н.э

«Согласно заключению эксперта, это серебряные римские монеты конца II века до н.э. — середины III в н.э., являющиеся культурными ценностями. Их общая рыночная стоимость — более 100 тыс. рублей», — сообщила пресс-секретарь Южной оперативной таможни Анна Бобракова.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда культурных ценностей). Монеты изъяты, ведется следствие.

Как сообщали Юга.ру, в 2016 году в Ростове женщина пыталась нелегально вывезти раритетные монеты и статуэтку в Стамбул. В Таганроге на пропускном пункте сотрудники таможни обнаружили у пассажира автобуса икону XIX века. В аэропорту Ростова задержали двух пассажиров, которые хотели ввезти на территорию РФ холодное оружие в качестве сувениров.

В прошлом году пассажирка рейса из Дубая в Ростов пыталась пронести 86 флаконов духов известных брендов.

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