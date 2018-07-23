В Адыгее бухгалтеров осудили за хищение у своего работодателя 55 млн рублей

В Адыгее суд признал двух бухгалтеров виновными в мошенничестве с деньгами предпринимателя, у которого они работали

Общий ущерб бизнесмена составил более 55 млн рублей.

Как сообщали Юга.ру, с 2014 по 2016 год бухгалтеры, работающие у индивидуального предпринимателя в Майкопе, неоднократно незаконно переводили деньги со счета своего работодателя на подконтрольные им счета.

Кроме того, одного из бухгалтеров обвиняли в хищении 1,5 млн рублей, принадлежащих компании, в которой он ранее работал. Он также обвиняется в отмывании более 7 млн рублей, полученных преступным путем.

В результате суд приговорил одного из обвиняемых к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Также он не сможет занимать должность бухгалтера. Второй подсудимый получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Адыгея.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.