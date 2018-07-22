В Чечне нашли безымянные водопады

В Чечне представители компании «Курорты Северного Кавказа» (КСК) при разработке маршрутов для летнего сезона обнаружили безымянные водопады

Директор департамента по маркетингу КСК Сааду Казиев рассказал ТАСС, что безымянные водопады нашли на северном склоне курорта «Ведучи» перед открытием летней программы. Он добавил, что к выбору названий этих водопадов могут привлечь туристов.

Тазиев рассказал, что для летнего сезона на чеченском курорте подготовили маршрут «В поисках эдельвейса».

«На российско-грузинской границе на северо-ориентированном склоне курорта действительно растут эдельвейсы. Их тяжело найти, но они есть, срывать их нельзя. Хочу сказать, что маршрут пользуется популярностью, люди проводят на курорте целый день, комбинируют передвижение на джипах, квадроциклах, где-то на конях, где-то пешком», — отметил представитель КСК.

Как сообщали Юга.ру, в конце июня «Ведучи» открыли первый летний сезон. На курорте открылись конный клуб, площадка для страйкбола, прокат квадроциклов и горных велосипедов, детский бассейн, тир, кинотеатр.