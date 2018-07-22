Обслуживание «Ростов-Арены» обойдется в 330 млн рублей в год

Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев сообщил, что на содержание стадиона «Ростов Арены» выделят 330 млн рублей на один год

Эти средства пойдут на обслуживание самого стадиона, уборку и уход за газоном. На арене будут работать 50 человек, а в дни матчей — 250 человек, передает DonDay.

Сейчас специалисты занимаются адаптацией стадиона под стандарты Российского футбольного союза.

Вопрос оплаты содержания объекта будет решаться поэтапно. Планируется, что в 2019 году 100% расходов покроют за счет федерального бюджета, в 2020-2023 годах — 95%, а 5% пойдут из областного бюджета. Эта сумма составит около 16,4 млн рублей.

Как сообщали Юга.ру, ранее годовое содержание стадиона оценивали в 300 млн рублей.

«Ростов-Арену» построили к чемпионату мира по футболу, она приняла пять матчей мирового первенства. В течение двух лет после мундиаля стадион перейдет из федеральной в региональную собственность. Стадион станет домашней ареной футбольного клуба «Ростов», который 28 июля стартует в чемпионате России сезона-2018/19 домашним матчем с грозненским «Ахматом».