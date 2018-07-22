«Вечное будущее» и «Такой могущественный». Названы имена талисманов Олимпиады и Паралимпиады 2020 года в Японии

Официальные талисманы летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые в 2020 году состоятся в Токио, получили имена Мирайтова и Сомэйти

Имена выбрали по итогам голосования, которое проходило с декабря 2017-го по февраль 2018 года среди учеников младших классов школ в Японии и за границей.

«Теперь Мирайтова и Сомэйти будут служить официальными амбассадорами предстоящей Олимпиады и Паралимпиады», — говорится в сообщении на сайте оргкомитета ОИ-2020.

Имя маскота Мирайтова состоит из двух японских слов — «мирай» (будущее) и «това» (вечность). В оргкомитете пояснили, что это имя обозначает «желание вечного прекрасного будущего».

Имя талисмана Сомэйти стало производным от сорта сакуры Сомэйёсино, который называют королевской вишней, и фразы на английском языке so mighty (такой могущественный). Сомэйти окрашен в цвета сакуры, он воплощает в себе сердце Японии и способности паралимпийцев.

Талисманы Олимпиады и Паралимпиады 2020 года представляют собой стилизованные фигурки в стиле аниме с синим и розовым клетчатым принтом в стиле итимацу — это клетчатый дизайн эпохи Эдо XVII-XIX веков.

Олимпийские игры будут проходить в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, Паралимпийские игры состоятся с 25 августа по 6 сентября.

Как сообщали Юга.ру, в апреле 2016 года были представлены эмблемы Игр в Японии. В программу Олимпиады-2020 добавили пять видов спорта: бейсбол, карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг.