Как россияне будут отдыхать в 2019 году: опубликован проект Минтруда

Министерство труда и социальной защиты России подготовило ежегодный проект постановления о графике выходных и праздничных дней в 2019 году

Согласно документу, новогодние праздники начнутся 30 декабря 2018 года и продлятся до 8 января 2019 года. Длинные сплошные новогодние каникулы в очередной раз станут возможны благодаря тому, что выходной день с субботы, 5 января, перенесут на четверг, 2 мая, а воскресенье, 6 января, перенесут на 3 мая.

Кроме того, субботу, 23 февраля, перенесут на пятницу, 10 мая, и День защитника Отечества будет отмечаться два дня потому, что эти дни приходятся на субботу и воскресенье.

А вот Международный женский день займет три выходных дня: с пятницы, 8 марта по воскресенье, 10 марта.

Длинные майские каникулы снова будут с небольшим перерывом: сначала россияне отдохнут с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 12 мая.

День России, 12 июня, пройдет как один выходной, зато в День народного единства россияне смогут себе позволить не ходить на работу три дня — с 4 по 6 ноября.

Проект постановления Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.