В Адыгее назначили нового начальника отдела МВД России по Тахтамукайскому району

Адыгея

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Министр внутренних дел по Республике Адыгея подписал приказ о назначении на должность начальника отдела по Тахтамукайскому району подполковника полиции Руслана Мамия

Он сменил на этой должности Юрия Пшедатока, которого перевели в другой регион.

В пресс-службе МВД по Республике Адыгея сообщили, что служить в полицию Мамий пришел в 1994 году. Последние два года он занимал должность замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД по Адыгее.

Полиция
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В Адыгее назначили нового начальника отдела МВД России по Тахтамукайскому району

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