В Адыгее назначили нового начальника отдела МВД России по Тахтамукайскому району

Министр внутренних дел по Республике Адыгея подписал приказ о назначении на должность начальника отдела по Тахтамукайскому району подполковника полиции Руслана Мамия

Он сменил на этой должности Юрия Пшедатока, которого перевели в другой регион.

В пресс-службе МВД по Республике Адыгея сообщили, что служить в полицию Мамий пришел в 1994 году. Последние два года он занимал должность замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД по Адыгее.