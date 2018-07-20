В Адыгее назначили нового начальника отдела МВД России по Тахтамукайскому району
Адыгея Оксана Васильченко
Министр внутренних дел по Республике Адыгея подписал приказ о назначении на должность начальника отдела по Тахтамукайскому району подполковника полиции Руслана Мамия
Он сменил на этой должности Юрия Пшедатока, которого перевели в другой регион.
В пресс-службе МВД по Республике Адыгея сообщили, что служить в полицию Мамий пришел в 1994 году. Последние два года он занимал должность замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД по Адыгее.
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