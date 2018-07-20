КЛЮЧАВТО начинает работу с коммерческим направлением Ford Transit

Крупнейший автохолдинг юга России КЛЮЧАВТО подписал дилерское соглашение о сотрудничестве с легким коммерческим направлением Ford Transit. Таким образом, компания пополнила свой портфель категории LCV новым брендом

Продажи автомобилей будут осуществляться на базе Центра грузовых автомобилей КЛЮЧАВТО в Горячем Ключе (дорога Москва — Новороссийск, 1384 км.). В этом же центре располагаются открытые ранее представительства продаж и обслуживания семи брендов: Mercedes-Benz PC, Mercedes-Benz LCV, Mercedes-Benz Trucks, Mercedes-Benz Bus, Setra, FUSO, Hino.

Для работы с коммерческой техникой Ford Transit выделено восемь постов на сервисной зоне, а также команда по продаже и обслуживанию автомобилей. Специалисты направления обучены в соответствии со спецификой работы с автомобильным брендом категории LCV.

По данным аналитического агентства «Автостат», Ford Transit является самой популярной иномаркой на рынке LCV. Рост за пять месяцев 2018 года составил 64%, реализация автомобилей — 3715 единиц.

«Для КЛЮЧАВТО бренд Ford Transit стал новым в марочном портфеле. Мы видим большую перспективу развития и усиления позиций в категории LCV на юге страны. Теперь благодаря бренду Ford Transit Грузовой центр КЛЮЧАВТО Горячий Ключ может удовлетворить любые потребности клиентов в коммерческом транспорте грузоподъемностью до 70 тонн. Динамика продаж Ford Transit в России демонстрирует уверенный рост, бренд востребован на рынке легкой коммерческой техники. У него есть ряд выгодных преимуществ: например, ценообразование и ряд моделей, которые отсутствуют у других коммерческих марок», — отметил управляющий директор Грузового дилерского центра КЛЮЧАВТО в Горячем Ключе Вячеслав Кузин.