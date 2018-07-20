Краснодарца будут судить за мошенничество на полмиллиарда рублей

В суд направлено дело о мошенничестве при получении НДС на сумму свыше 450 млн рублей

Пятеро краснодарцев с осени 2008 года по август 2011 похитили бюджетные средства РФ на сумму более 310 млн рублей, а также покушались на хищение еще более 57 млн рублей. Расследование уголовного дела осуществлялось УФСБ по Краснодарскому краю, сейчас материалы прокурором края направлены в Советский районный суд Краснодара, сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Как сообщали Юга.ру, Эдуард Щербина и его сообщники совершили хищение средств бюджета РФ путем мошенничества. По версии следствия, мошенники отчитывались в ФНС о якобы совершенных сделках на крупные суммы, прилагая к отчету фальшивые документы. На основании якобы совершенных сделок фирмы-однодневки получали выплаты по возврату НДС.

Во время оперативно-разыскных мероприятий Щербина уехал из страны, но его удалось обнаружить в Австрии и экстрадировать в 2015 году. Сейчас Щербина обвиняется в совершении девяти преступлений и находится под стражей. Его сообщники признаны судом виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы.