Власти Кубани пообещали сдать проблемный ЖК «Суджук Кале» в Новороссийске до конца года

Вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко сообщил, что краевые власти принимают меры для завершения проблемного жилого комплекса «Суджук Кале» в Новороссийске

Об этом он рассказал на совещании по защите интересов обманутых дольщиков компании «Кубаньжилстрой», которая возводила «Суджук Кале» и другие жилые комплексы.

Представитель инвестора сообщил, что по графику ЖК «Суджук Кале» должны сдать в декабре. Однако это произойдет, если удастся оперативно решить вопросы с ресурсоснабжающими организациями. Алексеенко пообещал, что будет контролировать этот вопрос.

По другим недостроенным домам, которые возводил «Кубаньжилстрой», есть сложности либо в отношениях с энергетиками, тепловиками и водоканалом, либо связанные с арестом земель в рамках уголовного дела в отношении застройщика.

«Единолично решения по снятию арестов никто не примет. Но мы договорились о том, что в течение двух недель застройщик вместе с мэрией Новороссийска, силовиками и службой судебных приставов подготовит пакет предложений по этому вопросу, а также оценит это имущество, подготовит все необходимые обоснования для снятия арестов», — сказал вице-губернатор.

Он добавил, что после этого вопрос обсудят с межведомственной комиссией под руководством губернатора, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.