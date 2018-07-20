В Краснодаре автомобиль столкнулся с трамваем

В Краснодаре в районе «Солнечного острова» 20 июля произошла авария, в результате которой движение трамваев временно затруднилось

Возле парка «Солнечный остров» на перекрестке улиц Трамвайной и Селезнева в 11:38 произошло ДТП. Автомобиль Renault после аварии оказался на трамвайных путях. Уже в 12:12 участники аварии разъехались, сообщила Юга.ру пресс-служба КТТУ.

Движение трамваев восстановлено по расписанию. Могут быть небольшие задержки маршрутов №4, 5, 9, 10.