В Краснодаре автомобиль столкнулся с трамваем
В Краснодаре в районе «Солнечного острова» 20 июля произошла авария, в результате которой движение трамваев временно затруднилось
Возле парка «Солнечный остров» на перекрестке улиц Трамвайной и Селезнева в 11:38 произошло ДТП. Автомобиль Renault после аварии оказался на трамвайных путях. Уже в 12:12 участники аварии разъехались, сообщила Юга.ру пресс-служба КТТУ.
Движение трамваев восстановлено по расписанию. Могут быть небольшие задержки маршрутов №4, 5, 9, 10.
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