Курорт «Роза Хутор» принял рекордное количество иностранных гостей за ЧМ-2018

Горный курорт «Роза Хутор» за период проведения чемпионата мира по футболу принял рекордное количество иностранных гостей

Такой результат достигнут впервые со времен зимней Олимпиады-2014. Несколько тысяч гостей из более чем 70 стран мира проживали в отелях курорта, а также посещали «Розу Хутор» с однодневными экскурсиями в Горный парк футбола. Наибольшее количество болельщиков прибыли из Испании, Израиля, Перу, Украины, Беларуси, Казахстана, Индии, Узбекистана, Мексики и США.

Заместитель генерального директора по международным отношениям и туризму курорта «Роза Хутор» Сергей Хворостяный отметил: «За месяц мундиаля мы приняли рекордное количество иностранных гостей со времен Олимпиады в Сочи — только в отелях курорта их проживало свыше 2 тыс. Благодаря чемпионату мира болельщики из самых отдаленных уголков планеты, даже из Австралии, посетили "Розу Хутор" и смогли воочию увидеть уникальную природу горного Причерноморья и почувствовать наше гостеприимство. Надеюсь, что им здесь понравилось и они еще не раз вернутся».

Чемпионат длился месяц. В течение этого времени на курорте, в «Роза Долине», работал Горный парк футбола, где болельщики смотрели прямые трансляции матчей и слушали живые послематчевые разборы игр. Известный телекомментатор Георгий Черданцев представил на «Розе Хутор» свою новую книгу «Истории чемпионатов мира». Также гостями Горного парка футбола стали бывший игрок сборной России и капитан «Зенита» Алексей Игонин, чемпионка России по футболу, член сборной Иркутска Анастасия Хаванская, музыкальные группы Komanche, Puzzles, «Интонация». По данным администрации курорта, ежедневно Горный парк футбола посещали около 10 тыс. человек, а всего за месяц мундиаля — около 300 тыс. человек.

Чемпионат мира по футболу впервые прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны. В финале Франция обыграла Хорватию со счетом 4:2 и стала победителем мундиаля. Согласно статистике, приводимой курортом, матчи чемпионата посетили 3 млн 31 тыс. 768 болельщиков (47 тыс. 371 за игру).