На Ставрополье в аварии с автобусом пострадали 13 человек

Ставропольский край

Распечатать

В Минераловодском округе Ставрополья 20 июля автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями

Сообщение о ДТП поступило в МЧС около 9:00. Авария произошла на 348-м километре трассы «Кавказ». Микроавтобус, который ехал по маршруту Москва — Баку, столкнулся с легковыми автомобилями Ford и Lada и перевернулся.

В автобусе находились девять пассажиров и двое водителей. В результате ДТП пострадали 12 человек — водитель Ford и 11 человек, находившихся в автобусе, в том числе трое детей. Их отправили в Пятигорскую и Минераловодскую больницы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Позже представители МЧС уточнили, что в больницу отправили еще одного пострадавшего.

Как сообщали Юга.ру, в Андроповском районе Ставропольского края 19 июля столкнулись автомобили Hyundai и Lada. Пострадали шесть человек. 

Аварии ДТП
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Краснодарца будут судить за мошенничество на полмиллиарда рублей
Власти Кубани пообещали сдать проблемный ЖК «Суджук Кале» в Новороссийске до конца года
На Кубани в выходные прогнозируют дожди
В Краснодаре автомобиль столкнулся с трамваем
В Адыгее состоится Майкопский международный кинофестиваль
В Краснодаре в 2019 году планируют отремонтировать Тургеневский мост

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале