На Ставрополье в аварии с автобусом пострадали 13 человек

В Минераловодском округе Ставрополья 20 июля автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями

Сообщение о ДТП поступило в МЧС около 9:00. Авария произошла на 348-м километре трассы «Кавказ». Микроавтобус, который ехал по маршруту Москва — Баку, столкнулся с легковыми автомобилями Ford и Lada и перевернулся.

В автобусе находились девять пассажиров и двое водителей. В результате ДТП пострадали 12 человек — водитель Ford и 11 человек, находившихся в автобусе, в том числе трое детей. Их отправили в Пятигорскую и Минераловодскую больницы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Позже представители МЧС уточнили, что в больницу отправили еще одного пострадавшего.

Как сообщали Юга.ру, в Андроповском районе Ставропольского края 19 июля столкнулись автомобили Hyundai и Lada. Пострадали шесть человек.