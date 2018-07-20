В Адыгее направили 9 млн рублей на подарки первоклассникам

В Адыгее каждый ученик, который впервые в этом году пойдет в школу, получит комплект канцтоваров

Подарки сделают в рамках традиционной акции «Подарок первокласснику», которую проводят по инициативе главы республики Мурата Кумпилова. На закупку подарков из резервного фонда правительства Адыгеи направили 9 млн рублей, сообщили Юга.ру в министерстве образования и науки республики.

«Списки первоклассников уточняются. По предварительным данным, их число составит около 6 тыс. человек. Подарки подготовят для всех. Их распределением займутся в каждой школе», — рассказали в минобрнауки Адыгеи.

В День знаний первоклассники получат красивую папку с тетрадями, альбомами, ручками, карандашами, красками. Комплект состоит из 19 наименований предметов.

Каждый первоклассник получит также дневник. Он содержит справочную информацию о Республике Адыгея. В дневниках есть изображения национального костюма, орнамента и государственных символов республики. Кроме того, в комплект входит учебное пособие «Моя Адыгея».

«Оно будет способствовать формированию у первоклассников начальных представлений о культурно-исторических, духовных, географических и экономических особенностях Адыгеи», — добавили в ведомстве.