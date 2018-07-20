На Кубани будут судить бывших полицейских за избиение прохожего

В Кропоткине экс-полицеские обвиняются в причинении тяжкого вреда здоровью мужчине

По версии следствия, 19 января на пересечении улиц Восьмого Марта и Ударной полицейские заметили подозрительного мужчину, который был знаком им из-за уже имеющейся судимости. Полицейские проводили оперативно-разыскные мероприятия по поиску угнанного автомобиля. Они остановили машину молодого человека для проверки его причастности к совершенному преступлению, и без законных оснований начали бить его руками и ногами по голове и телу. Сопротивления со стороны потерпевшего полицейские не получили.

После этого все участники конфликта на служебном автомобиле отправились в отдел. По пути, а также в самом отделе полицейские продолжили наносить удары, в том числе деревянными вешалками и шваброй. В результате у мужчины были сломаны несколько ребер, произошло кровоизлияние правого глаза.

Против бывших оперуполномоченных заведено уголовное дело. Они обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия (п.«а» ч.3 ст.286 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п.«а» ч.3 ст.111 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

«Служебная проверка в отношении полицейских окончена. В настоящее время сотрудники полиции уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД. Также в отношении них будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.