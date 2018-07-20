В Архипо-Осиповке закрыли парк аттракционов

Краснодарский край

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Из-за нарушений правил безопасности судебные приставы приостановили деятельность парка развлечений в Архипо-Осиповке

Геленджикский городской суд признал незаконным бездействие индивидуального предпринимателя по соблюдению правил пожарной безопасности. В результате суд запретил эксплуатацию парка до устранения всех нарушений.

Судебные приставы опечатали парк, находящийся на площади в несколько тысяч кв. метров в нежилом здании корабля, сообщает пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, год назад в Ставропольском крае работник парка аттракционов включил карусель и ушел. Посетителя убило кабиной.

Геленджик Курорты и туризм Судебные приставы
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