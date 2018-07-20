Донские власти выделили 850 тыс. рублей на дизайн-проект комнат в правительстве

На дизайн-проект комнат в здании правительства Ростовской области выделили 850 тыс. рублей из областного бюджета

Из документа на сайте госзакупок следует, что дизайн-проект должен быть разработан для холла, конференц-зала, балкона, лестницы и служебных помещений.

Заказчик обязуется «разработать в рамках эскизного дизайн-проекта уникальные стилистические решения интерьеров, учитывающие актуальные современные тенденции дизайна, историко-временные, географические, социально-культурные и другие аспекты развития городов Ростовской области и Донского региона в целом».

Дизайн-проект должен учитывать специфику всех проводимых мероприятий, количество присутствующих людей и техническое обеспечение.

Деньги на это выделят из бюджета Ростовской области. Срок завершершения работ — 90 дней с даты заключения контракта.