На Кубани в ДТП с тремя автомобилями погибли два человека

В Красноармейском районе 19 июля произошла авария, два большегруза зажали между собой легковой автомобиль

Около 16:00 на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин произошло ДТП с участием трех машин. По предварительным данным, столкнулись фура, КамАЗ с зерном и легковой автомобиль Saab. От удара легковушку зажало между большегрузами.

В результате аварии погибли 71-летний водитель Saab и 40-летний водитель КамАЗа, сообщили Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. Обстоятельства ДТП уточняются.