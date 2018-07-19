На Кубани алиментщик угнал у приставов свою машину

В Гулькевичском районе мужчина угнал свою машину, которую арестовали судебные приставы

Местный житель за несколько лет задолжал по алиментам 300 тыс. рублей. Чтобы не платить долг, мужчина скрывался от бывшей жены и пятилетней дочери.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФССП выяснили, что у должника есть автомобиль Hyundai Sonata.

В пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что в середине июля машину нашли в поселке Советском Гулькевичского района. Жительница дома, возле которого стоял автомобиль, сообщила, что давно не видела разыскиваемого мужчину и ключей от машины у нее нет. Приставы вызвали эвакуатор и начали составлять акт описи ареста. К ним подошел должник и потребовал остановить процесс ареста, на что они ответили отказом. После этого мужчина сел в машину и уехал в неизвестном направлении.

Автомобиль объявлен в розыск. В отношении должника возбуждено административное дело.