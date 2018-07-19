В Ростове будут судить казака, обвиняемого в контрабанде наркотиков из Китая

В Ростове в суд передали дело казачьего полковника Виталия Миненко, обвиняемого в попытке контрабанды крупной партии наркотиков из Китая в Россию через Ростовскую область

В Первомайский районный суд передано уголовное дело в отношении казачьего полковника и советника верховного атамана Союза казаков России и зарубежья Виталия Миненко.

По версии следствия, Виталий Миненко, которые живет в Доминикане, связался с жителем Ростовской области Юрием Паранюком и предложил ему наладить канал поставки синтетических наркотиков из КНР в Россию. Ростовская область должна была стать местом хранения наркотиков на пути в центральные регионы страны.

В марте 2015 года Миненко через наркоторговца из китайского города Хуньчунь отправил в поселок Забайкальск под видом спортивного питания три посылки с наркотиками общей массой около 6,5 кг. Позже наркотики выслали в Ростовскую область частной почтовой службой, где их обнаружили сотрудники таможни, передает «Коммерсантъ».

Весной 2017 года Миненко был задержан в Доминикане. Казак утверждает, что был захвачен «вооруженными людьми, после чего три дня провел в наручниках, а уже затем передан российским полицейским».

За обвиняемого вступился Союз казаков России и зарубежья.

Первое заседание по делу назначено на 16 августа.