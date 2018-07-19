В России начнут тестировать технологию оплаты покупок с помощью моргания

Оператор платежной системы Mastercard собирается запустить в России технологию оплаты покупок с помощью подмигивания в камеру мобильного телефона

Технологию рассчитывают в тестовом виде внедрить на территории России в ноябре. Такой метод называется selfie pay и будет работать с помощью специального приложения. Пользователи смогут запустить его на любом мобильном устройстве с видеокамерой.

Об этом рассказал вице-президент по развитию бизнеса и цифровых платежей Mastercard в регионе быстро развивающихся европейских рынков Михаил Федосеев. По его словам, чтобы оплатить покупку с помощью selfie pay, нужно будет один раз зайти в приложение, оставить селфи с морганием. При покупках будет появляться режим видеокамеры, где нужно моргнуть и подтвердить личность. После этого покупка будет оплачена.

Технология начнет действовать в России осенью, во всем мире — со следующего года, сообщает ТАСС.

Федосеев подчеркнул, что согласно опросу компании, в Европе 94% отвечающих выразили желание оплачивать покупки таким образом.

Как сообщали Юга.ру, в 2016 году Mastercard проводил тестирование сервисов с идентификацией по селфи.