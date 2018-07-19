«Кубаньэнерго»: Пиковые нагрузки в энергосистеме компании проходят без серьезных сбоев

Специалисты ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу компаний «Россети») продолжают работать в усиленном режиме в связи с летними пиковыми нагрузками

В пресс-службе компании сообщили, что серьезных технологических нарушений в Краснодаре нет. Локальные нарушения специалисты оперативно устраняют. При необходимости аварийно-восстановительные бригады «Кубаньэнерго» оказывают помощь смежным организациям — территориальным сетевым компаниям (ТСО).

Отмечается, что прохождение летнего пика нагрузок — важный период для энергетиков. Высокая температура воздуха приводит к увеличению нагрузок на электросети. В первой половине июля аномально жаркая погода привела к увеличению энергопотребления на 40-60%.

Уточняется, что причиной нарушения энергоснабжения или снижения его качества может быть превышение допустимой разрешенной мощности. Такую ситуацию могут допускать территориальные сетевые компании, которые оказывают услуги по энергоснабжению потребителей. Например, в Краснодаре таких компаний более 30.

Специалисты «Кубаньэнерго» проанализировали технологические нарушения по Краснодару и установили, что из 147 аварийных отключений, произошедших с 1 июня по 16 июля, к сетям «Кубаньэнерго» относятся 14. Это менее 10% от общего числа. Во время пиковых нагрузок специалисты почти каждый день фиксируют превышение допустимо разрешенной мощности со стороны электросетевых компаний в Краснодаре. Организации превышают разрешенную мощность, создавая угрозу для работы высоковольтного электросетевого комплекса.

В Краснодаре в зоне ответственности «Кубаньэнерго» имеется несколько высоковольтных подстанций и линий электропередачи. Бытовых потребителей и объектов распределительной сети в городе у компании нет.

При необходимости специалисты «Кубаньэнерго» оказывают содействие коллегам, чтобы оперативно устранить технарушения. Например, 13 июля две оперативные бригады и спецтехника компании помогли отремонтировать поврежденный подземный кабель в районе Витаминкомбината. Авария стала причиной нарушения энергоснабжения у жителей дач на 12-м километре Ростовского шоссе.

Для того, чтобы не допустить массовых аварий, технические специалисты ведут круглосуточный мониторинг ситуации. При необходимости они перераспределяют нагрузки на электросетях. Это позволяет не допустить сбоев в энергосистеме и обеспечивает сохранность энергооборудования.

В Краснодаре проводят модернизацию питающих центров для увеличения их мощностей. В этом году, после завершения реконструкции пяти подстанций их суммарная мощность увеличится более чем в полтора раза.

Сейчас филиал «Кубаньэнерго» — «Краснодарские электрические сети» — реконструирует подстанцию 35 кВ «Калинино» и подстанции 110 кВ «Юго-Западная», «Тургеневская», «Лорис», «Северная». Эти питающие центры являются ключевыми объектами электроснабжения для социально значимых объектов и жителей Краснодара. Суммарная мощность этих станций и подстанций составляет 325 мегавольт-ампер (МВА). После реконструкции их общая мощность достигнет 497 МВА. Ожидается, что эта программа позволит значительно повысить надежность электроснабжения потребителей Краснодара и пригорода.