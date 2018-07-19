В России появилось звание почетного журналиста

Президент РФ Владимир Путин 19 июля утвердил почетные звания «Заслуженный журналист РФ» и «Заслуженный работник связи и информации России»

Подписанный президентом указ опубликовали на официальном портале правовой информации. В документе говорится, что почетное звание будут присваивать редакторам и журналистам за личные заслуги. К ним относится повышение в обществе авторитета отечественной журналистики, формирование социальной ответственности у граждан, объективное освещение событий жизни россиян, создание авторского стиля и подготовка квалифицированных работников СМИ.

Почетное звание будут получать журналисты, проработавшие не менее 20 лет в этой сфере. Также специалисту необходимо иметь федеральные награды или поощрения Союза журналистов России.

Звание заслуженного работника связи и информации получат работники СМИ и средств массовой коммуникации. Награждать специалистов будут за развитие и внедрение новых технологий в СМК, улучшение качества телекоммуникационного обслуживания населения, формирование объективного отношение к России за рубежом. Почетным работником связи и информации смогут стать специалисты, со стажем в этой сфере 20 лет и имеющие награды федерального уровня.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев рассказал, что первые награды могут вручить в ноябре. Торжество посвятят 100-летию Союза журналистов России. По его словам, подать документы на награждение смогут журналистские редакции и региональные отделения союза, центральный секретариат, сообщает ТАСС.