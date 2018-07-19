Замначальника Новороссийской таможни заподозрили в получении взятки

В отношении заместителя начальника Новороссийской таможни возбудили уголовное дело, его заподозрили в получении взятки

По версии следствия, в ноябре 2017 года между Новороссийской таможней и ООО «Обсидиан» был заключен контракт на капитальный ремонт фасада здания Новороссийской таможни. Подрядчик приступил к выполнению контракта с нарушениями.

«Подозреваемый, являясь осведомленным о допущенных нарушениях ООО "Обсидиан", договорился с директором фирмы, что за денежное вознаграждение не будет предъявлять требования по устранению выявленных нарушений, а также мер ответственности за неисполнение условий контракта», — сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.

В январе замначальника таможни получил от директора 350 тыс. рублей. его задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в пресс-службе.