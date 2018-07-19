На Ставрополье шесть человек пострадали в аварии

Ставропольский край

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В Андроповском районе Ставропольского края 19 июля столкнулись автомобили Hyundai и Lada

ДТП случилось в 9:00 на трассе Кавказ между населенными пунктами Курсавка и Водораздел. По предварительным данным, Hyundai врезался в автомобиль Lada.

В результате аварии в больницу Невинномыска в тяжелом состоянии доставили шесть человек, которые находились в автомобиле Lada. Среди пострадавших четыре ребенка пяти, восьми, 13 и 14 лет, сообщает «Интерфакс».

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