На Ставрополье шесть человек пострадали в аварии

В Андроповском районе Ставропольского края 19 июля столкнулись автомобили Hyundai и Lada

ДТП случилось в 9:00 на трассе Кавказ между населенными пунктами Курсавка и Водораздел. По предварительным данным, Hyundai врезался в автомобиль Lada.

В результате аварии в больницу Невинномыска в тяжелом состоянии доставили шесть человек, которые находились в автомобиле Lada. Среди пострадавших четыре ребенка пяти, восьми, 13 и 14 лет, сообщает «Интерфакс».