УРАЛСИБ вошел в топ-10 банков с выгодными программами автокредитования

Программу «Сказка — без каско» банка УРАЛСИБ включили в топ-10 рейтинга программ автокредитования с самыми низкими процентными ставками

Рейтинг подготовил портал Bankchart.ru. В исследовании рассматривались кредиты на покупку нового отечественного автомобиля в рублях сроком на один год. Эксперты портала проанализировали кредитные предложения 30 российских банков.

Ключевая особенность программы «Сказка — без каско» — возможность приобрести автомобиль в кредит без оформления полиса каско. Купить машину по программе УРАЛСИБа можно в автосалонах из перечня холдингов «Автопартнер».

Программа распространяется на новые и подержанные автомобили. При приобретении новых транспортных средств ставка по кредиту составляет от 13,9%, сумма — от 100 тыс. до 3 млн рублей на срок от одного года до пяти лет. Минимальный первоначальный взнос — 20%. Процентная ставка за кредит на подержанный автомобиль — от 15,9% при тех же условиях.

Банк УРАЛСИБ занимается развитием направления автокредитования, отметили в пресс-службе компании. По итогам 2017 года банк занял 12‑е место в рейтинге финансовых организаций по объему розничного автокредитования по версии портала Banki.ru. В рейтинге банков по объему портфеля автокредитов на 1 января 2018 года УРАЛСИБ занял 13-е место. Во втором квартале 2018 года банк улучшил условия кредитования, снизив минимальную ставку по автокредитным продуктам до 9,9%.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения автокредитов можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте банка УРАЛСИБ.