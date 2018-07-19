В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей энергетики оперативно восстановили электроснабжение после аварии с автокраном

Краснодарский край

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Специалисты «Кубаньэнерго» (группа «Россети») 18 июля после аварии оперативно восстановили электроснабжение в краснодарском микрорайоне Гидростроителей

Технологическое нарушение произошло вечером на улице Автолюбителей из-за проведения несанкционированных работ в охранной зоне высоковольтной линии. По предварительной информации, стрела автокрана максимально приблизилась к высоковольтной линии электропередачи. В результате произошел обрыв провода и отключение линии. Специалисты «Кубаньэнерго» оперативно переключили сеть и запитали потребителей по обычной схеме. Перерыв энергоснабжения носил локальный характер и составил менее одного часа, сообщили в пресс-службе компании.

В «Кубаньэнерго» напомнили, что согласно постановлению Правительства РФ, запрещено проводить любые работы в охранных зонах ЛЭП без согласования с энергоснабжающей организацией.

Аварии Краснодар Кубаньэнерго
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