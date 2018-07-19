На Ставрополье убийцу 12-летнего мальчика приговорили к 25 годам колонии

В Ставропольском крае вынесли приговор мужчине, который в феврале 2017 года жестоко убил своего племянника

По данным следствия, 19 февраля 2017 года поступило сообщение о пропаже ребенка от жителя Кировского района. Мальчик вышел из дома и не вернулся. Выяснилось, что до этого он общался со своим дядей — братом матери Александром Немчуком.

В ходе следствия мужчина признался, что в состоянии алкогольного опьянения он завел мальчика в безлюдное место на окраине села Новосреднее, изнасиловал его, а затем задушил и спрятал тело в камышах, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Суд признал Немчука виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима.