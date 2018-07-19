В Армавире во время пожара в многоэтажке спасли пять человек

В Армавире 18 июля произошел пожар в многоэтажном доме

Заявка о возгорании поступила в 22:21. Спасателям сообщили, что горят вещи в квартире дома на улице Тургенева. Пожарные выехали на место. Из-за возгорания эвакуировали 25 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 22:27 пламя локализовали на площади 18 кв. метров. В 22:31 пожар полностью потушили.

В результате погибших и пострадавших нет. Удалось спасти пять человек. В тушении были задействованы 17 человек и шесть машин.