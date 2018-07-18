В Краснодаре 19-летний парень попал под следствие за экстремистские фото в соцсетях

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего краснодарца, которого заподозрили в публикации экстремистских материалов в сети

По версии следствия, молодой человек с июля по декабрь 2017 года с помощью телефона размещал на своей странице в соцсети фотографии экстремистского содержания. На них обратили внимание оперативные сотрудники полиции.

«Согласно выводам проведенного лингвистического исследования, опубликованные графические изображения содержали высказывания, способствовавшие возбуждению ненависти и вражды по признакам национальности, языка и происхождения», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

В отношении парня возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности, языка и происхождения).