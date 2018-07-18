В Краснодаре пройдет международный граффити-фестиваль
28-29 июля в Краснодаре пройдет международный граффити фестиваль Show Your Flow
Более 70 участников из разных регионов России и Белоруссии продемонстрируют свое творчество на стенах площадки граффити-парка «Затон» около Дворца спорта «Олимп». Краснодар представят 14 участников. Специальными гостями фестиваля станут Superspray из Германии и Mesr из Москвы, который также сыграет dj сет на афтепати.
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Помимо граффити-джэма запланированы конкурсы и пляжный волейбол. За музыкальное сопровождение мероприятия будет отвечать команда DUB'RAW.
Организаторами мероприятия выступили краснодарский стрит-арт проект KRACITY, управление по делам молодежи Краснодара, Montana Cans Russia и Graffiti Need's.
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