28-29 июля в Краснодаре пройдет международный граффити фестиваль Show Your Flow

Более 70 участников из разных регионов России и Белоруссии продемонстрируют свое творчество на стенах площадки граффити-парка «Затон» около Дворца спорта «Олимп». Краснодар представят 14 участников. Специальными гостями фестиваля станут Superspray из Германии и Mesr из Москвы, который также сыграет dj сет на афтепати.