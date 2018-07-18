Доминике Литвиновой из Анапы требуется 281 тыс. рублей на переносной кислородный концентратор

На сайте «Русфонда» открылся сбор средств на помощь семимесячной Доминике Литвиновой из Анапы. Девочка кислородозависима, то есть не может дышать самостоятельно

Доминика родилась раньше срока, и ей поставили сразу несколько тяжелых диагнозов: недоразвитие пищевода, аномалия развития позвонков шейного и грудного отделов, порок сердца.

«Первые пять месяцев Доминика жила в больницах, перенесла операции на открытом сердце, пищеводе, трахее. Постепенно состояние дочки улучшилось, она начала развиваться: интересуется игрушками, удерживает их, пытается перевернуться. Но из-за длительной искусственной вентиляции легких у Доминики развилось хроническое заболевание — бронхолегочная дисплазия, дочь практически не может дышать самостоятельно», — рассказал отец девочки Александр Пономарев.

Сейчас Доминика дома, ее выписали. По совету врачей родители купили ей стационарный кислородный концентратор (он выделяет кислород из воздуха, помогает снимать приступы удушья), а также прибор для измерения насыщения крови кислородом.

«Летом в городе начались частые многочасовые отключения электроэнергии, мы вынуждены возить больного ребенка по знакомым, у кого есть свет, чтобы обеспечить кислородную поддержку. Доминике жизненно необходим переносной концентратор кислорода, который работает на батареях. С ним мы можем быть уверены, что в случае обесточивания квартиры жизни нашей девочки ничто не угрожает», — отметил Александр Пономарев.

Он пояснил, что за счет госбюджета такой прибор не предоставляется, а на его приобретение требуется 281 тыс. 600 рублей. У родителей Доминики этих средств нет — мама в декретном отпуске, есть еще восьмилетний сын, работает один отец. Поэтому они обратились за помощью.

«Без искусственной поддержки уровень кислорода в крови у девочки держится в течение двух минут, после чего стремительно падает ниже 75 единиц — такая ситуация крайне опасна. А в Анапе происходят регулярные аварийные отключения электроэнергии. Необходим кислородный концентратор с запасной батареей Philips Respironics SimplyGo», — рассказал заведующий педиатрическим отделением Детской краевой клинической больницы Сергей Бойков (Краснодар).

Помощь Доминике можно оказать на сайте «Русфонда».