В горах Адыгеи приступили к обустройству маршрута «Тропа леопарда»

В Адыгее на кордоне Гузерипль волонтеры обустроят новый эколого-просветительский маршрут «Тропа леопарда»

Волонтерский лагер на кордоне Гузерипль открылся в рамках всероссийского проекта «Экодемия». В его состав вошли 25 человек из 10 регионов страны.

Протяженность нового маршрута составит 3–4 км, он будет закольцован на кордоне Гузерипль. Волонтерам предстоит расчистить нитки тропы протяженностью около 2 км от поваленных бревен, веток и частичное обустроить тропы интерактивными элементами. Работы запланированы на период с 17 по 31 июля. В это время на кордоне для волонтеров организуют палаточный лагерь.

«Первый рабочий день прошел активно и продуктивно: была проведена разметка будущей тропы, расчистка от валежника и завалов, киркование крутых и траверсных участков тропы. Далее предстоит укладка отбоин — ограничителей тропы от сползания грунта, оборудование ступеней и инфраструктурные работы», — отметили в Кавказском заповеднике.

Для волонтеров также запланирована просветительская и культурная программа: презентации о работе отделов заповедника — охраны, науки, туризма, экологического просвещения, веревочный курс и трехдневный поход на приют Фишт с радиальными выходами на Фишт-Оштеновский массив.