В Адыгее администратора сайтов по сбыту наркотиков осудили на 8 лет колонии строгого режима

Адыгея, Краснодарский край

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Майкопский городской суд вынес приговор в отношении жителя Краснодара, обвиняемого в сбыте наркотических веществ

Установлено, что мужчина в составе организованной преступной группы был администратором сайтов, которая в 2016 году пыталась с помощью интернета сбыть наркотики через закладки. Правоохранительные органы пресекли деятельность злоумышленников.

Краснодарец признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Попытка сбыта наркотиков в особо крупном размере).

С учетом досудебного соглашения о сотрудничестве, благодаря которому раскрыли других участников преступления, суд назначил бывшему администратору сайта наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Адыгеи.

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