В Кабардино-Балкарии нашли тело сорвавшегося в ущелье альпиниста

Кабардино-Балкария

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В Кабардино-Балкарии спасатели обнаружили тело альпиниста, который упал в Безенгийское ущелье

«Тело нашли в труднодоступном месте, извлечь его пока не удалось. Работы продолжат 19 июля, если позволит погода», — рассказал «Интерфаксу» оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Для транспортировки тела собираются использовать вертолет.

Как сообщали Юга.ру, 17 июля пострадали туристы в Черекском и Эльбрусском районах Кабардино-Балкарии. Два человека получили травмы, один альпинист сорвался с горы. При его поисках задействовали авиацию.

Альпинизм МЧС
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