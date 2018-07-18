В Кабардино-Балкарии нашли тело сорвавшегося в ущелье альпиниста

В Кабардино-Балкарии спасатели обнаружили тело альпиниста, который упал в Безенгийское ущелье

«Тело нашли в труднодоступном месте, извлечь его пока не удалось. Работы продолжат 19 июля, если позволит погода», — рассказал «Интерфаксу» оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Для транспортировки тела собираются использовать вертолет.

Как сообщали Юга.ру, 17 июля пострадали туристы в Черекском и Эльбрусском районах Кабардино-Балкарии. Два человека получили травмы, один альпинист сорвался с горы. При его поисках задействовали авиацию.