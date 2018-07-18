В Сочи состоится мотогонка «Король горы»

На сочинском курорте «Горки Город» 3 и 4 августа пройдет спортивный праздник «Motul Extreme Show»

На пике Черная пирамида на территории «Горки Город» райдеры хард-эндуро поборются за звание «Короля горы».

В первом испытании спортсменам предстоит преодолеть участок искусственно созданных препятствий от компании XSA Rams, прохождение которого определит очередь старта на покорение вершины.

Гонка стартует на отметке 960 метров над уровнем моря от подъемников центральной площади Верхнего города курорта «Горки Город», общая протяженность горного маршрута составит больше 20 км. Цель участников — пиковая площадка горы Черная пирамида на высоте 2340 метров над уровнем моря.

В «Motul King of the Hill 2017» приняли участие больше 70 спортсменов, и только 60 % из них смогли покорить Черную пирамиду и финишировать. «Король горы» 2017 года Николай Иноземцев из команды Enduro Syndicate уже передал корону организаторам, а взамен получил серебряный перстень. В августе он попытается защитить свой титул, за который также будет бороться победитель 2016 года, участник команды FMX13 Сергей Белокрылин.

«В этом году каждый сможет увидеть гонку даже в недосягаемой для зрителей зоне: с площади на отметке 960 метров пройдет прямая трансляция всего пути на вершину Черная пирамида. Кроме того, трансляция будет доступна и на сайте powersport.motul.com. В программе — выступление фанатов экстрима и моторспорта. Атлеты Motul покажут свое мастерство на высоте 960 метров. Раскалит резину инноватор стантрайдинга, участник команды "Legend Stunt Team" Григорий Талдыкин, который совместил в своих выступлениях две разные дисциплины: паркур и стантрайдинг. Вместе с каскадерами он покажет лучшие трюки с индивидуальным стилем на грани возможного», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе курорта «Горки Город».

Кроме того, в празднике примет участие команда фристайл-мотокросса FMX13 во главе с чемпионом России Алексеем Колесниковым и Алексеем Ореховым, Алексеем Айсиным, Сергеем Белокрылиным и Антоном Смирновым, которые покажут синхронные трюки.

Экстремальный уик-энд завершится концертом группы «Леприконсы».

Зарегистрироваться на гонку можно на сайте motulkinghill.ru.