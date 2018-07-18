В Крыму угонщики Toyota и Range Rover получили до 7,5 лет колонии

Суд признал виновными пятерых участников банды, которые угнали в Ялте и Алуште дорогие автомобили в 2016 году

Суд первой инстанции признал виновными пятерых участников банды, похитивших в 2016 году несколько дорогих автомобилей в Ялте и Алуште. Общая стоимость похищенных автомобилей превысила 6 млн рублей, сообщила «Интерфаксу» 18 июля пресс-служба СУ СК РФ по Республике Крым.

По версии следствия, пять жителей Ялты и Донецка, в том числе, бывшие сотрудники органов внутренних дел, с помощью специальных технических средств похитили дорогие автомобили марок Toyota и Range Rover. Позже машины либо продавали, либо вымогали с владельцев деньги за возврат.

Осужденные приговорены к лишению свободы на срок от 3 лет в колонии общего режима до 7,5 лет в колонии строгого режима.