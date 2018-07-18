В Туапсинском морском порту избрали председателя совета директоров

Председателем совета директоров АО «Туапсинский морской торговый порт» избрали Олега Букина

С августа 2017 года председателем совета директоров порта был Валерий Федоров.

Первое после проведения годового собрания акционеров заседание совета директоров предприятия состоялось 16 июля. По его итогам председателем совета стал Олег Букин, сообщили в пресс-службе ТМТП.

Кто такой Олег Букин

Олег Букин родился в 1966 году в Ишиме Тюменской области. В 1988 году он окончил Московский институт управления имени Орджоникидзе по специальности «организация управления на транспорте». С 2009 по 2012 годы Букин был генеральным директором Т. A. Management (ООО «Управление транспортными активами»), управляющей компании транспортной группы UCL Holding. С 2012 по 2018 занимал должность гендиректора и председателя правления «Первой грузовой компании».

С 2018 года занимался стратегией развития всей транспортной группы UCL Holding. Председатель совета директоров Морского порта Санкт-Петербурга, Туапсинского морского торгового порта, судоходной компании «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот»). Также является заместителем председателя совета директоров Первой грузовой компании». Член совета директоров Северо-Западного пароходства.