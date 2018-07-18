В Туапсинском морском порту избрали председателя совета директоров
Председателем совета директоров АО «Туапсинский морской торговый порт» избрали Олега Букина
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Первое после проведения годового собрания акционеров заседание совета директоров предприятия состоялось 16 июля. По его итогам председателем совета стал Олег Букин, сообщили в пресс-службе ТМТП.
С августа 2017 года председателем совета директоров порта был Валерий Федоров.
Кто такой Олег Букин
Олег Букин родился в 1966 году в Ишиме Тюменской области. В 1988 году он окончил Московский институт управления имени Орджоникидзе по специальности «организация управления на транспорте». С 2009 по 2012 годы Букин был генеральным директором Т. A. Management (ООО «Управление транспортными активами»), управляющей компании транспортной группы UCL Holding. С 2012 по 2018 занимал должность гендиректора и председателя правления «Первой грузовой компании».
С 2018 года занимался стратегией развития всей транспортной группы UCL Holding. Председатель совета директоров Морского порта Санкт-Петербурга, Туапсинского морского торгового порта, судоходной компании «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот»). Также является заместителем председателя совета директоров Первой грузовой компании». Член совета директоров Северо-Западного пароходства.
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