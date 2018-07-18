На Кубани вертолет незаконно проводил авиационно-химические работы
В станице Ивановской вертолет Ми-2 производил авиационно-химические работы без необходимых документов
В ходе проверки зафиксировано, что мужчина управлял вертолетом без действующего свидетельства пилота гражданской авиации. Отсутствовала судовая и полетная документация, план полета, не было получено разрешение на использование воздушного пространства.
Кроме того, вертолет Ми-2 с нанесенным на борт опознавательным знаком во ФГИС «Реестр эксплуатантов и воздушных судов» не зарегистрирован, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Краснодарской транспортной прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях. Материалы направлены в Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Южному федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
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