На Кубани вертолет незаконно проводил авиационно-химические работы

В станице Ивановской вертолет Ми-2 производил авиационно-химические работы без необходимых документов

В ходе проверки зафиксировано, что мужчина управлял вертолетом без действующего свидетельства пилота гражданской авиации. Отсутствовала судовая и полетная документация, план полета, не было получено разрешение на использование воздушного пространства.

Кроме того, вертолет Ми-2 с нанесенным на борт опознавательным знаком во ФГИС «Реестр эксплуатантов и воздушных судов» не зарегистрирован, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Краснодарской транспортной прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях. Материалы направлены в Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Южному федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.