Заседание по делу чеченского правозащитника Титиева перенесли на день

Чечня

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Шалинский суд Чечни отложил заседание по делу главы правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева до 19 июля

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Рассмотрение дела должно было пройти 18 июля. Однако в связи с отсутствием одного из адвокатов Титиева дело в суде не начали рассматривать. Защита посчитала это нарушением прав подсудимого, так как решение Верховного суда Чечни об отказе перенести рассмотрение дела не вступило в силу, сообщает «Кавказский узел»

В июле адвокаты защиты попросили перенести рассмотрение дела из Чечни в другой регион. 

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Как сообщали Юга.ру, 9 января полицейские в рамках профилактических мероприятий обыскали автомобиль 60-летнего Оюба Титиева и нашли пакет со 180 граммами марихуаны. В отношении правозащитника возбудили уголовное дело о хранении наркотиков. Позже Верховный суд Чечни неоднократно продлевал арест Титиева.

Шалинский городской суд Чечни 9 июля продлил арест Титиеву до 22 декабря. 

Оюб Титиев Суд
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