Заседание по делу чеченского правозащитника Титиева перенесли на день

Шалинский суд Чечни отложил заседание по делу главы правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева до 19 июля

Рассмотрение дела должно было пройти 18 июля. Однако в связи с отсутствием одного из адвокатов Титиева дело в суде не начали рассматривать. Защита посчитала это нарушением прав подсудимого, так как решение Верховного суда Чечни об отказе перенести рассмотрение дела не вступило в силу, сообщает «Кавказский узел».

В июле адвокаты защиты попросили перенести рассмотрение дела из Чечни в другой регион.