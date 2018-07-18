Заседание по делу чеченского правозащитника Титиева перенесли на день
Шалинский суд Чечни отложил заседание по делу главы правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева до 19 июля
Читайте также:
Рассмотрение дела должно было пройти 18 июля. Однако в связи с отсутствием одного из адвокатов Титиева дело в суде не начали рассматривать. Защита посчитала это нарушением прав подсудимого, так как решение Верховного суда Чечни об отказе перенести рассмотрение дела не вступило в силу, сообщает «Кавказский узел».
В июле адвокаты защиты попросили перенести рассмотрение дела из Чечни в другой регион.
Как сообщали Юга.ру, 9 января полицейские в рамках профилактических мероприятий обыскали автомобиль 60-летнего Оюба Титиева и нашли пакет со 180 граммами марихуаны. В отношении правозащитника возбудили уголовное дело о хранении наркотиков. Позже Верховный суд Чечни неоднократно продлевал арест Титиева.
Шалинский городской суд Чечни 9 июля продлил арест Титиеву до 22 декабря.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.