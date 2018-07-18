В Ялте восстановят храм, разрушенный почти 100 лет назад

Храм Вознесения Господня в Ливадии, разрушенный в 1927 году во время землетрясения, восстановят как памятник 100-летию гибели царской семьи

Власти Ялты решили выделить епархии участок для строительства храма. В его основании заложили капсулу с посланием для будущих поколений верующих. Во время мероприятия присутствовал глава администрации Ялты Алексей Челпанов и Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, сообщает ТАСС.

«Данный храм будет не только ещё одной лептой в деле прославления царской семьи, но станет также знаменем возрождения нашего Отечества и символом торжества исторической памяти», — сказал Лазарь, обращаясь к собравшимся.

Глава региона добавил, что всех людей объединяет вера, она делает их сильнее и сплоченнее, сообщает пресс-служба администрации Ялты.

Строители уже выполнили все необходимые укрепительные работы, возведено бетонное основание будущего храма. Предположительные сроки сдачи храма и сумма, необходимая на его восстановление, не называются.

Землетрясение в сентябре 1927 году стало одним из мощнейших на полуострове за всю его историю, было разрушено более 70% построек, в том числе Воронцовский дворец в Алупке и храм Вознесения Господня.