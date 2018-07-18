В Адыгее полиция ищет похитителей 25-летнего парня

В поселке Тульском Майкопского района Адыгеи неизвестные на иномарке насильственно посадили в автомобиль 25-летнего местного жителя и скрылись

17 июля около 7:00 трое неустановленных граждан совершили похищение местного жителя, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее.

Момент похищения, которое произошло около центрального круглосуточного магазина, зафиксировали камеры видеонаблюдения, передает ТАСС. Двое похитителей были в камуфляжной одежде черного цвета, один находился за рулем автомобиля Ford Focus синего цвета с номерами 23 региона. Затем машина скрылась в неизвестном направлении, направившись в сторону Майкопа.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение человека группой лиц по предварительному сговору). Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства, имеющие значение для дела.