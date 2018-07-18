КЛЮЧАВТО стал дилером Volkswagen в Москве

Компания КЛЮЧАВТО подписала дилерское соглашение с Volkswagen Group Rus и стала представителем марки в Москве

Volkswagen КЛЮЧАВТО Волоколамка стал пятым предприятием в портфеле автохолдинга на территории столицы. Он запущен на Волоколамском шоссе, 95, где уже располагается часть предприятий московского дивизиона КЛЮЧАВТО — автоцентры брендов Hyundai и Mazda. Общая площадь автоцентра — 2740 кв. метров, зона шоу-рума занимает 920 кв. метров, 650 кв. метров отведено под сервисную зону, количество слесарных постов — 10 единиц.

Дилерский центр немецкой марки в Москве стал четвертым по счету в портфеле автохолдинга. Три других автоцентра Volkswagen в дилерской сети КЛЮЧАВТО располагается в Сочи и в Краснодаре. Напомним, открывшееся в 2017 году второе дилерское предприятие в краевой столице сконструировали по новой digital-концепции бренда.

«Компания планомерно продолжает формирование портфеля марок и развитие дилерской сети в Москве. Мы в очередной раз выходим на рынок вместе с надежными партнерами, которые сотрудничают с КЛЮЧАВТО длительный период. Мы внедряем в новые проекты единые стандарты компании, которые обеспечивают лояльность клиентов и, как следствие, укрепляют позиции автохолдинга в столице», — отметили в пресс-службе КЛЮЧАВТО.