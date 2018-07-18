В Крыму в лобовом ДТП погибли три человека

В Белогорском районе Крыма при столкновении двух легковых машин погибли три человека

Авария произошла 18 июля на дороге Симферополь — Феодосия около 1:00. По предварительным данным, причиной ДТП стал выехавший на встречную полосу автомобиль.

В результате аварии погибли 11-месячная девочка, мужчина и женщина. Также пострадала 35-летняя женщина. Ее в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, сообщает РИА «Новости».

По факту аварии проводят проверку. Устанавливают обстоятельства случившегося.

Как сообщали Юга.ру, в Крыму на трассе Ленино — Щелкино 3 июля произошла авария с участием скорой помощи. Погибла медсестра и пострадали два фельдшера.